В Украине в боях погиб военнослужащий-азербайджанец
В Украине 11 марта в боях в направлении Волновахи Донецкой области в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий украинской армии, уроженец Сабирабадского района Азербайджана Эльнур Асеф оглу Эюбов, передает Report.
Еще один уроженец Азербайджана Рагиф Вагиф оглу Алиев (из Самухского района) получил тяжелое ранение.
Оба граждане Украины.
Отмечается, что в настоящее время Рагиф Алиев находится в одном из украинских военных госпиталей в Донецкой области.