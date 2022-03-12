Тот самый Фукуяма: «Россия неминуемо проиграет… Украинцы возрождают мировую демократию»

«Россия неминуемо проиграет в этой войне, так как Путин принимал все решения, основываясь на далеких от реальности данных. Поражение России, скорее, будет внезапным и катастрофическим, нежели станет результатом войны на износ. Настанет момент, когда армию не получится снабжать, но и отозвать ее Путин тоже не сможет» , - пишет в своей статье «Preparing for Defeat» в журнале American Purpose выдающийся американский философ, политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма.

Ф.Фукуяма прогнозирует возрождение мировой демократии: «Совбез ООН во время войны в очередной раз доказал свою бесполезность. Толк был разве что от голосования в Генеральной Ассамблее: тогда сразу стало понятно, кто есть кто среди государств. Конфликт невозможно решить дипломатическим путем, так как ни Россия, ни Украина не готовы на компромиссы.

Джо Байден правильно сделал, когда решил не объявлять над Украиной бесполетную зону и не передавать ей польские МиГ-29. Будет лучше, если украинцы самостоятельно одержат победу над русскими: Москва не получит шанса обвинить НАТО в атаке, и таким образом удастся избежать эскалации.

Путин не переживет поражения своей армии. Он же «крутой парень». Как только он покажет свою некомпетентность и слабость, ему больше нечего будет предложить.

Война ударила по имиджу всех мировых популистов, которые до вторжения России в Украину симпатизировали Путину. Речь идет, например, о президенте Бразилии Жаире Болсонару, премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и, конечно, о Дональде Трампе.

Война в Украине может стать хорошим уроком и для Китая. За последние десять лет он построил на первый взгляд высокотехнологичную армию, у которой на деле очень мало реального боевого опыта. Есть надежда, что обдумывая свои будущие действия против Тайваня, китайское руководство не будет обманываться в собственных возможностях, как это сделали русские. А самому Тайваню, по примеру украинцев, стоит позаботиться о своей безопасности и вернуть обязательную воинскую повинность.

Поражение России может означать возрождение мировой демократии, в которой многие западные умы успели разочароваться. За это стоит благодарить отважных украинцев».