Британия ищет новые варианты усиления Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит искать варианты усиления самообороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу британского премьера.
«Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине. Он заявил, что Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины… Премьер-министр сказал, что Великобритания будет и впредь поддерживать Украину во всех ее усилиях, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту», - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор состоялся в воскресенье днем.