Известный британский актер готов разместить у себя украинских беженцев

«Каждый должен делать все, что в его силах», - сказал Камбербэтч в интервью телеканалу Sky News на 75-й церемонии вручения наград премии BAFTA.

Он отметил, что было рекордное число людей, разместивших беженцев у себя дома, «и я сам также надеюсь принять в этом участие».

«Необходимо делать больше, чем просто носить значок. Нам нужно жертвовать [деньги], нам нужно оказывать давление на наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь своего рода убежище для беженцев», - отметил актер, закрепивший на лацкане своего смокинга значок в цветах украинского флага.