В Офисе Зеленского сообщили, когда Украина и Россия подведут итоги переговоров

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 14 марта, действительно состоятся переговоры с Россией. Однако, по его словам, переговоры идут нон-стоп, а завтра будет подведение итогов. Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

"Еще раз. Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - заявил он.