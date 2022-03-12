«Это не правда»: в Киеве опровергли заявление Минобороны России

В Минобороны Украины отрицают информацию российского военного ведомства о гибели 180 «иностранных наемников» во время удара по Международному миротворческому центру в селе Старичи Яворовского района Львовской области, передает CNN.

«Это не правда. Чистая российская пропаганда», - написал в сообщении журналистам американского телеканала представитель украинского Министерства обороны Маркиян Лубкивский, добавив, что до сих пор нет подтверждения, что среди погибших есть хоть один иностранец.

Российские военные рано утром в воскресенье выпустили ракеты по Международному миротворческому центру в селе Старичи Яворовского района Львовской области. Пока известно о гибели 35 человек, еще 134 человека находятся в больнице. Вечером же в воскресенье Минобороны РФ заявило, что в результате ракетного удара убиты 180 «иностранных наемников».