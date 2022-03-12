Украинская артиллерия разгромила около 200 российских боевых машин под Мелитополем

Под городом Васильевка Запорожской области Украины вся техника, которую российские военные накапливали под Мелитополем (около 200 машин), была разбита украинской артиллерией. Об этом сообщил глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким.

«200 единиц техники в Мелитополе... взятой в окружение – это лучший подарок!!! Слава ВСУ», - приводит УНИАН слова Кима.

Аналогичную информацию в своем telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.