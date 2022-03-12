Москва не будет просить США и Европу об отмене санкций, давление Запада не поменяет курс Москвы, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Санкции - не наше решение. Их принимают те, кто, как США и - давайте скажем прямо - их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. И сделать это в качестве наказания за ее суверенные политические решения… Поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата", - цитирует РИА Новости Вершинина.

Замминистра добавил, что РФ не будет просить снимать эти санкции: "Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть".