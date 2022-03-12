Главнокомандующий армией Украины: «Россия планировала за 48 часов захватить всю Украину»

Украинские военнослужащие разрушили миф о непобедимости российской армии, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Они рассчитывали завоевать нас через 48 часов. Максимум на 3 дня были рассчитаны запасы пищи, топлива, боеприпасов. Но мы остановили их и сорвали планы захвата... Эта война доказывает, как далеко мы продвинулись вперед за последние годы...», - написал украинский военный в Facebook.

Главком ВС Украины привел историю со сбитым якобы украинским беспилотником на Харьковщине: «В воскресенье в 9:32... подразделением противовоздушной обороны 6 Армии ВС РФ из ЗРК ТОР на высоте 3 200 м был сбит российский БПЛА, который выдвигался для проведения разведки на Харьковском направлении. При этом российские военнослужащие ПВО доложили руководству об уничтожении БПЛА Байрактар наших Вооруженных сил».

По его словам, в ходе проверки было установлено, что россияне сбили свой же беспилотник и решили скрыть эту информацию.