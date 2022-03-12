Новое видео работы «Байрактара» в войне в Украине
Украинские военные с помощью беспилотника «Байрактар» ликвидировали российский пункт управления огнем артиллерии, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Украинские военные с помощью беспилотника «Байрактар» ликвидировали российский пункт управления огнем артиллерии, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
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