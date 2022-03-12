Зеленский: Киев добивается встречи президентов Украины и России

В своем видеообращении в ночь с воскресенья на понедельник президент Украины напомнил, что ежедневно в видеоформате говорят представители украинской и российской делегаций.

"У нашей делегации задача четкая - сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это сложная история, трудный путь, но путь нужен. И наша цель, чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходимый для мира и безопасности. Чтобы мы имели гарантии нормальные и действенные. Не как по Будапештскому меморандуму, не как в нашем небе, а такие, чтобы украинцы могли сказать: вот это работает, вот это гарантии", - цитирует УНИАН президента Украины.

Зеленский отметил, что говорить нужно, благодаря этим переговорам из разных областей Украины сегодня удалось эвакуировать 5 550 человек, а за 6 дней - уже более 130 тыс.

В то же время он рассказал, что гуманитарный коридор в Мариуполь остается перекрытым: "Мы сделали все, что необходимо, и обеспечили тишину. Российские войска сорвали движение груза и автобусов, но мы будем пробовать снова до тех пор, пока не сможем помочь нашим людям, потому что они наши".