Зеленский странам НАТО: это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на вас

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя российский ракетный удар по полигону близ польской границы, заявил, что, если европейские лидеры не закроют небо над Украиной, то это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут на дома граждан европейских стран и граждан стран НАТО.

"Если вы не закроете наше небо, это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", - заявил Зеленский в видеообращении в воскресенье ночью.

Зеленский и другие члены украинского руководства много раз призывали НАТО прикрыть Украину с воздуха, но страны НАТО во главе с США опасаются, что это может привести к их прямому столкновению с Россией и резкой эскалации конфликта.