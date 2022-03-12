Заблокированы оффшорные счета россиян на Багамских островах
Центральный банк Содружества Багамских Островов запретил финансовым учреждениям операции с российскими гражданами, а также заблокировал действующие оффшорные счета российских компаний.
Решение Центробанка исходит из принятых правительством США санкций в связи с вторжением России в Украину.
Багамские острова – одна из наиболее популярных среди российских бизнесменов классических оффшорных зон. Оффшоры на Багамах не подлежат налогообложению и не обязаны сдавать ежегодную отчетность. В стране поддерживается высокая конфиденциальность – закрытый регистр акционеров и директоров. Информация может быть разглашена только по решению суда.