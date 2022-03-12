Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей
Власти Австралии приняли решение ввести санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей на фоне спецоперации РФ на Украине.
В санкционный список, который опубликован на сайте Пейн, попали бизнесмен Роман Абрамович, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель Совета директоров Банка "Россия" Дмитрий Лебедев, президент ПАО "Транснефти" Николай Токарев и председатель госкорпорации ВЭФ.РФ Игорь Шувалов.
Как говорится в заявлении, санкции были введены в отношении людей, которые "накопили огромное личное состояние", а также имеют важное стратегическое и экономическое значение для России.