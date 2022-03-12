Александр Караваев, автор haqqin.az 07:12

В результате отключения России от экономических систем западного мира, возникает два магистральных канала, по которым будет осуществляться обмен товарами, технологиями и финансами - китайский и тюркский. Причем последний, объединяет основных партнеров и союзников России по всему южном приграничью - от Черного моря до Центральной Азии. Впрочем, говорить о «тихой гавани» в отдельно взятой стране региона не приходится, поскольку последствия затронут всех, а переключение на новые финансовые, торговые, и технологические каналы будет болезненным и чреватым ощутимыми потерями.

Переход от долларов на юани Центробанк России предпринял весьма любопытную попытку "переключения" малого и среднего бизнеса на китайскую валюту, одновременно заморозив на срок до полугода часть долларовых вкладов, превышающих $10.000. Известно, что у населения России (речь, главным образом, о среднем классе) скопилось по разным оценкам наличными и на дебетовых счетах до 40 миллиардов долларов. Что же произошло после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 20 процентов, а большинство банков подняли ставки по рублевым вкладам до 20-21 процентов, а по валютным - до 4-8 процентов годовых? То и произошло, что граждане понесли свои деньги, в том числе, валюту в родные банки. Пятерка крупнейших - Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Открытие и ПСБ привлекли за неполную неделю около трех триллионов рублей и шесть миллиардов долларов. При этом было открыто не менее двух миллионов новых счетов, из которых, по оценке Центробанка России, более 90 процентов счетов в валюте не превышают 10.000 долларов.

Вслед за этим, ЦБ публикует постановление о том, что вклады свыше 10.000 долларов "подмораживаются" на полгода, до 10 сентября. Что же касается счетов, на которых лежат меньшие суммы, то снять их со счета физическое лицо может, а вот продать свою валюту ему запрещено. Исключение сделано только для юридических лиц, которым разрешено снять для загранкомандировок не больше 5.000 долларов. Хочу напомнить в этой связи, что по ту сторону "железного занавеса" президент США Джо Байден запретил специальным указом переправлять в Россию наличные доллары. Все это совокупно создаёт потенциальные условия для возникновения «серого» валютного рынка, а также возможность для небольших потоков иностранной валюты от физических лиц в соседних с Россией странах. Одновременно ведущие российские банки публикуют релизы о возможности для массового розничного сегмента открывать расчетные счета и вклады в юанях. Опять же, это происходит одновременно с переходом на карты Union Pay. Открытие дебетовых счетов в юанях прорабатывают Альфа-банк (пока счета в китайской валюте доступны только клиентам с крупным частным капиталом), Московский кредитный банк (сейчас в юанях могут открывать счета корпоративные клиенты), банк "Дом.рф", МТС банк (открывают счета для клиентов, занимающихся ВЭД), Уралсиб, банк «Зенит». В частности, ВТБ в своих московских офисах начал с 9 марта открывать вклады в китайской валюте доходностью 8 процентов годовых на срок от трех месяцев до полугода. Через ВТБ-онлайн можно будет открыть вклад на сумму от 100 юаней (около 1674 руб. по курсу ЦБ на 6 марта), в отделениях - от 500 юаней. Впрочем, есть смысл взглянуть на ситуацию шире. Пекин рассчитывает превратить юань в одну из самых популярных единиц расчета, сделав его резервной мировой валютой и реальной альтернативной доллару. Этот процесс уже идёт, причем довольно активно. Большая часть российско-китайских госконтрактов переведена на рубли и юани, и эта тенденция набирает обороты в Тихоокеанском регионе. Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии разработан план, согласно которому правительства этих стран заключают двусторонние соглашения только в национальных валютах. Соглашения о переходе на такие операции в трансграничной торговле уже подписали Япония и Индонезия, а также Таиланд, Малайзия, Индонезия и Филиппины. Тюркский торгово-промышленный шлюз Наиболее последовательными в нейтралитете к идущей сейчас европейской войне оказываются страны тюркского мира - Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан.

Турция, как страна с наиболее масштабной экономикой, зависит обязательствами от Евросоюза и НАТО, а потому это отдельный разговор. Хотя Анкара также придерживается нейтрального курса. На данный момент основными инструментами поддержки российской экономики являются три критические сферы - валютно-финансовая, торговая и промышленная. Со своей стороны, Россия будет стабилизировать своим партнёрам топливно-энергетическую и продовольственную безопасность. В данный момент, после ухода из России западных брендов, у турецких производителей автотранспорта, стройматериалов и текстиля есть возможность закрепиться на «вакантном» российском рынке. Собственно, тот, кто придёт сейчас в Россию, станет бенефициаром роста российской экономики на ближайшие пять лет. Сейчас этот факт мало кто помнит, но первым западным предпринимателем, который "снял сливки" с сотрудничества с Советской Россией, стал американский бизнесмен Арманд Хаммер. Вот, как он описал встречу с Лениным в ноябре 1921 года, когда многие думали, что советская Россия вот-вот рухнет:

"Я чувствовал себя так, будто меня подняли на вершину горы, с которой была видна вся Россия, и Ленин сказал: «А теперь выбирай, чем ты хочешь заняться». Передо мной простиралась необъятная страна с неисчислимыми природными богатствами, неисчерпаемыми запасами рабочей силы и почти нетронутыми потенциальными возможностями, и предлагалась дружеская поддержка её вождя, в то время, пожалуй, самого могущественного человека в мире. У меня захватило дух от представившихся возможностей" В некотором смысле, ситуация повторяется. Но теперь уже не для американских компаний, а для тех, кто верит в Россию, для её старых друзей и, возможно, новых союзников и партнеров. Экономики тюркских государств достаточно окрепли в тени российского роста и в связке с российскими проектами. Выстроено огромное количество симбиотических связей. Общий товарооборот РФ с со странами тюркского мира доходил до $ 60 миллиардов. Теперь, от этой группы и связей между странами в процессе вынужденного разворота России с запада на юг и восток будет зависеть очень многое. Тактически, на среднесрочную перспективу, можно перечислить несколько поворотных моментов. Первый. Использование турецких портов для перевалки той части грузов, которые не "проходят" в российские порты из-за проблем в страховании и оплаты. Откроется новое дыхание для железнодорожного маршрута Баку-Карс, но уже в реверсном направлении в Баку и дальше, на север.

Второй. Будут расширяться кооперативные схемы, в частности, по металлургии. Магнитогорский комбинат имеет портовый терминал и предприятие в Искендеруне. В ноябре прошлого года там было создано второе совместное предприятие с Coskunoz Holding, кроме уже действующего в СЭЗ Алабуга по производству стальных компонентов для автопрома (около 50 процентов российского внутреннего рынка по данной номенклатуре). В начале 1990-х пионерами российского массового предпринимательства был налажен "челночный" поток в Россию турецкого текстиля, что серьезно поддержало российскую экономику в кризисный период с 1989 по 1997 годы. Сейчас мы становимся свидетелями госконтрактов, учитывая, что, в отличие от 1990-х, государство крепко стоит на ногах и аккумулирует достаточные резервы. Однако принцип взаимной поддержки, который был найден и наработан в те годы, будет работать и сегодня.