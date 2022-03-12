Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 08:12

В 1992 году на экраны вышел документально-публицистический фильм Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Речь шла о дореволюционной России. Как пела группа «Белый орел»: «Балы, красавицы, лакеи и юнкера /И вальсы Шуберта, и хруст французской булки/Любовь, шампанское, закаты, переулки /Как упоительны в России вечера».

Ту Россию мы безнадежно потеряли, но упоительными были вечера и в новой России. Еще вчера. Но мало у кого из мыслящих разумных россиян есть сомнения, что новую Россию, которая была построена уже после фильма Говорухина, мы тоже потеряли. «Все равны, коль ногами вперед» В конце 1980 года нынешний министр иностранных дел Сергей Лавров (тогда он занимал скромную должность второго секретаря МИДа) написал стихотворение про обезьяну и петуха- эти известные представители фауны сменяли друг друга в китайском календаре. Сменяли во время советского вторжения в Афганистан. Лавров в нем сетует на то, что уходящий год не щадил «ни рангов, ни званий». «Все равны, коль ногами вперед. / Говорили, что год обезьяний / Как зловещий в анналы войдет». Мрачные эти вирши, конечно, были навеяны военной авантюрой в Афганистане. Но молодой дипломат не мог быть абсолютным пессимистом. И он заканчивает свой стих словами: «Никому не удастся пустить нас на дно». Много позднее у меня, корреспондента «Известий» в США было семь интервью с Сергеем Лавровым, когда тот занимал должность представителя России при ООН. Они оставили самое благоприятное впечатление — дипломат активно шел на контакт с прессой, отвечал на самые трудные вопросы.

В марте 2004 году он был назначен министром иностранных дел. В ту пору я считал, что по своему профессиональному уровню, знанию международных реалий он был, возможно, лучшим министром иностранных дел в мире. Ко всему - персональная харизма, которая действовала на его визави. Знающие люди, например, утверждали, что к нему неровно дышала Хиллари Клинтон, тогда госсекретарь США. «Тащится старушка от Лаврова», - говорили о ней некоторые американские знатоки. Вообще-то на должность главы МИДа активно претендовал Юрий Ушаков, экс-посол России в США. Но Путин отдал предпочтение Лаврову и сейчас Ушаков, возможно, от всего сердца благодарит судьбу. Он остается в тени, сохраняя максимальную приближенность к «телу», а министр должен мотаться, как угорелый по всему миру, защищая то, что защитить просто невозможно.

Ну как можно интерпретировать слова Лаврова, сказанные на встрече министров в Анталье на прошлой неделе, что «Россия ни на кого не нападает, да и на Украину она не нападала». А то, что сейчас российские танки утюжат украинскую землю, а ее самолеты ракетными ударами стирают города с земли — это визит вежливости по приглашению дружественной стороны? К списку того, что потеряла Россия в минувшие недели можно добавить и ее внешнеполитическое ведомство. Посол России в Швеции сгоряча сказал недавно: «нам насрать на санкции Запада». Лучше бы он этого не говорил: теперь насрали до такой степени на санкции Запада, что оказались по горло в дерьме. Кто поверит теперь дипломатам ленинской школы, которые еще недавно уверяли, что «никто и не думает нападать на Украину», что «даже мысли такой нет»? МИДу остается теперь только плясать «калинку» в исполнении своей споксвумен. Пацан сказал – пацан сделал «Пацан сказал - пацан сделал», произнес недавно совсем не на дипломатическом языке Лавров. Он имел в виду, что человек или страна, когда обещает что-то, должна это обещание выполнять. Но на жаргоне дворовых пацанов это имеет несколько специфическое значение. Чаше всего имеется в виду, что если пацан обещал отомстить обидчику, то он это обязательно сделает. Путин обещал отомстить своему обидчику — «нацистам» и «бандеровцам», «обижающих русских на Донбассе» и не сделал этого. Конечно, война в Украине (в России она именуется «специальной военной операцией») продолжается и ее последствия непонятны. Но абсолютно все военные эксперты на Западе говорят о том, что Россия в лучшем случае «увязла в этой войне», а в худшем стала проигрывать Украине.

«Я на сто процентов уверен, что Киев не падет, и российские войска его никогда не возьмут, - говорит бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. - Я также не думаю, что их действия будут успешными в Одессе. Я вообще считаю, что им вряд ли удастся как-то существенно расширить зону своего контроля. То, что происходит вокруг Харькова, поразительно – он для них должен был стать самой легкой целью, учитывая его близость к границе России, но они пока ничего не могут там сделать». Это - один из наиболее типичных выводов, к которым приходят действующие и отставные американские генералы. Но есть и еще что-то такое, о чем американцы предпочитают не говорить. Лично у меня сложилось ощущение, что американское руководство в чисто геополитических интересах было даже заинтересовано в том, чтобы Путин предпринял эту чудовищную, непродуманную, неоправданную авантюру. Российские войска сейчас пытаются сделать несколько котлов на территории ДНР и ЛНР, в которые попали бы украинские вооруженные силы - по типу Иловайского котла, в котором те были уничтожены в 2014 году. Но у украинцев теперь иная армия и иной опыт. А в котел, гигантский котел на всей Украине попадают войска российские. «Не потеряв ни одного американского солдата и не потратив ни одной ракеты г-н Байден фактически запер нашу страну в украинском капкане, - пишет российский аналитик Андрей Никулин, который, кстати, принимает участие в московских телевизионных ток-шоу. - Байден вынудил тратить в нем все силы России, которые в ином случае Москва могла бы расходовать в роли всемирного спойлера и тролля на противодействие США и Западу». То есть, как бы цинично это не звучало, Украина была использована в качестве приманки. Российские войска бездумно вторглись в нее, и попали в капкан, выйти из которого можно только отстрелив себе ногу.

Совсем недавно многие смеялись над деменцией американского президента-старичка. А он не просто уничтожил Россию как реального соперника, но еще и «умиротворил Китай». Кто теперь в Пекине, глядя на осуждение всего мира российской агрессии, рискнет оккупировать Тайвань? А что будет с пацаном, который сказал, но не сделал? Это ни к нам вопрос. Пусть разбираются сами пацаны. С ядерной пушкой, но без мозгов Но еще в больший капкан российское руководство попало внутри страны. Россия «обнулилась» как обнулился со своим президентским мандатом сам Путин. 300 зарубежных компаний в течение двух недель покинули Россию. Наличный американский доллар фактически перестал существовать. SWIFT перерезан, никаких международных банковских переводов теперь не будет. Границы закрыты, никто уже не поедет летом отдыхать ни в Грецию, ни в Испанию. Да и лететь теперь не на чем. Крупнейшие авиакомпании мира — Boeing и Airbus отзывают свои самолеты. Футболисты–легионеры бегут из России пачками, этот вид спорта как и некоторые другие перестал существовать. Уезжают и мастера культуры, их уже никто не спрашивают, с кем они. Все гастрольные туры отменены. Тысячами бегут, двумя цепочками, словно мураши айтишники, у них теперь лишь два основных маршрута, где не требуются визы - Грузия и Армения. Россия фактически остается без молодых мозгов. А старые, похоже, уже отключаются. А что случится, если при эскалации ситуации в Украине одна американская компания - Cisco отключит свою систему маршрутизаторов в России? Центральный банк закупал почему-то оборудование именно у этой компании, а не брал оборудование известной компании Huawei из дружественного Китая.

У этого оборудования Cisco есть опция, алгоритм, которой может в любой момент отключить всё это оборудование дистанционно. Это означает, что перестанут работать компьютеры в Центральном банке России. То есть власти в течение какого-то времени не смогут выплачивать гражданам зарплаты, пенсии, социальные пособия. Есть еще и некий важный психологический фактор. Миллионы россиян привыкли к новым условиям жизни. И дело не в том, что в супермаркетах - полный ассортимент водок и колбас. «Весь модернизированный слой индустрий исчезнет, будет снесен, - говорит политолог Александр Морозов, преподаватель Карлов университета в Праге. - Нет инстраграма - нет бьюти-блогерш. Нет бьюти-блогерш - исчезает вся индустрия салонов, косметики, урбанизм, рестораны, все эти "онлайн-курсы", вся «рублевка» и останется только "дом быта" - ремонтные мастерские, починка обуви, замена батареек. Значит, гражданам останется, как раньше, штопать колготы и ушивать семейные трусы.

Поразительный исторический феномен. Столь любимая Говорухиным дореволюционная Россия умирала мучительно долго, в крови и слезах. Нынешняя Россия, богатейшая страна, выстроившая в конце-концов разумную экономику, с ее нынешними высокими ценами нефть, металлы и всем остальным — казалось бы, живи и радуйся - была похерена в течение нескольких дней. Эксперты говорят, что она вернулась в 50-ые годы прошлого века. Один из блогеров вспоминает известный эпизод из картины «Москва слезам не верит», где отрицательный герой, телевизионщик первого поколения втолковывает своим друзьям: «Не будет ничего – ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, будет одно сплошное телевидение». Он как в воду смотрел. Сейчас у россиян остался один «ящик», который ежедневно с утра до вечера промывает им мозги.