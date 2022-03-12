Госдеп: Есть признаки готовности России к серьезным переговорам с Украиной
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила об определенных «признаках готовности к серьезным переговорам» России с Украиной. Об этом Шерман заявила в интервью Fox News.
«Мы видим некоторые признаки готовности России к реальным, серьезным переговорам», - заявила заместитель госсекретаря.
Шерман утверждает, что этому способствовало давление Запада на Москву.
Однако, отметила заместитель госсекретаря, «мы должны помогать украинцам всеми возможными способами».