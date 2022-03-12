Белорусские спецназовцы отказались принимать участие в боевых действиях против Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 6:00 14 марта.

«По готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны в Украине: согласно заявлению одного из высокопоставленных лиц сил специальных операций, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут», - сказано в сообщении.

12 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что угроза участия армии Республики Беларусь в войне против Украины сохраняется. По его словам, Александр Лукашенко пока не решается бросать в бой белорусскую армию.