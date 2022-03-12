В одном из самых высоких и красивых районов города, по адресу: Ясамальский район, ул.Аббаса Мирзы Шарифзаде, 241, возводится жилой комплекс Avant Park, при строительстве которого соблюдаются новые градостроительные нормы и современные стандарты строительства и архитектуры.

В Avant Park все продумано до мелочей, для того чтобы завершить концепцию просторной инфраструктуры и многофункционального городка, а также для обеспечения комфорта. Открытая спортивная площадка для активного отдыха жителей, детская площадка, размещенная в зеленой зоне, беговые и велосипедные дорожки по всему периметру комплекса, спа- и фитнес-центры, а также большой бассейн обеспечат здоровый и комфортный образ жизни. Для завершения внутренней инфраструктуры, жителей жилого комплекса будут обслуживать двухэтажный детский сад, большой подземный паркинг, кинотеатр и торговые центры.

Avant Group предлагает возможность приобрести квартиры в течение 36 месяцев без уплаты процентов за счет внутреннего кредита или же квартиры с ремонтом по ипотечному кредиту сроком до 20 лет.

В связи с весенней кампанией в течении марта первоначальный взнос, при продаже с внутренним беспроцентным кредитом составляет 20% и 15% при продаже по ипотечному кредиту, кроме того, Avant Park при покупке 3-комнатных квартир дарит гараж.

Для получения подробной информации:

Короткий номер *0241

050 241 04 50

//www.instagram.com/avantgroup.az/