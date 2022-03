Российские военно-морские силы установили удаленную блокаду черноморского побережья Украины. При этом ВМС РФ продолжают наносить ракетные удары по объектам на всей территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Россия уже осуществила одну высадку морского десанта в Азовском море и может провести дальнейшие подобные операции в ближайшие недели, говорится в сообщении британского военного ведомства в Twitter.

Также отмечается, что блокирование осуществляют несколько военных кораблей в Черном и Азовском морях.

