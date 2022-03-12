МИД Украины о «пинг-понговой дипломатии» Запада

Украина продолжит оказывать давление на США и их партнеров, чтобы получить истребители. Ситуация вокруг поставок истребителей МиГ-29 является «дипломатической загадкой». Об этом в интервью американскому телеканалу CBS заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел назвал поведение стран Запада «пинг-понговой дипломатией» и раскритиковал позицию западных стран, которые заявляют, что поставки истребителей приведут к эскалации с Россией.

«Откровенно говоря, все, что происходило вокруг этих истребителей за последнюю неделю, - своего рода дипломатическая загадка. С одной стороны, все готовы поставить истребители, но ничего не происходит, и мы их не получаем. Это напоминает мне другую игру - в пинг-понг, где каждая сторона бросает мяч другой стороне и получает его обратно. У нас нет времени на такую пинг-понговую дипломатию», - сказал глава МИД Украины.