США поддержат Ирак в привлечении Ирана к ответственности

США вместе с премьером Ирака и лидерами Курдистана осуждают иранский обстрел Эрбиля, стороны будут работать над привлечением Ирана к ответственности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.

Ответственность за ракетный обстрел Эрбиля взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), заявив, что ему удалось поразить израильские секретные базы на территории Курдистана. Однако местные власти сообщили, что никаких израильских баз там не было и ракеты попали по жилому району, где, в частности, строится новый комплекс генконсульства США.

Салливан отметил, что США осуждают ракетный удар по Курдистану. В результате был обстрелян жилой дом в Эрбиле "без каких-либо оснований", добавил он.