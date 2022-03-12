США поддержат Ирак в привлечении Ирана к ответственности
США вместе с премьером Ирака и лидерами Курдистана осуждают иранский обстрел Эрбиля, стороны будут работать над привлечением Ирана к ответственности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.
Ответственность за ракетный обстрел Эрбиля взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), заявив, что ему удалось поразить израильские секретные базы на территории Курдистана. Однако местные власти сообщили, что никаких израильских баз там не было и ракеты попали по жилому району, где, в частности, строится новый комплекс генконсульства США.
Салливан отметил, что США осуждают ракетный удар по Курдистану. В результате был обстрелян жилой дом в Эрбиле "без каких-либо оснований", добавил он.
"Соединенные Штаты вместе с премьер-министром (Ирака Мустафой - ред.) аль-Казыми и лидерами Курдистана - президентом Нечирваном Барзани и премьером Масуром Барзани осуждают это посягательство на суверенитет Ирака и его Курдистанского региона. Мы поддержим правительство Ирака в привлечении Ирана к ответственности и будем поддерживать наших партнеров на Ближнем Востоке в противостоянии подобным угрозам со стороны Ирана", - говорится в заявлении Салливана.
Власти Ирака потребовали объяснений от Ирана в связи с обстрелом иракского Курдистана и вручили ноту протеста иранскому послу в Багдаде.