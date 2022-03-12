«МИД Азербайджана еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые «парламентские выборы», прошедшие 12 марта 2022 года в Абхазском регионе Грузии, а также их результаты». Об этом говорится в распространенном заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с прошедшими «парламентскими выборами» в Абхазии.

В ведомстве отметили, что считают важным продолжение переговоров для мирного решения абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права.