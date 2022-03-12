Генштаб ВСУ распространил последнюю информация с фронта
Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 14 марта.
В Генштабе сообщили, что на 19 сутки героического противостояния украинского народа состояние, положение и характер действий сил украинской обороны – без существенных изменений.
«Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевых базах и складах) с целью нарушения системы логистического обеспечения противника на временно занятых территориях Украины», - сказано в сообщении.
Также вчера группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины поразила четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата (информация по типу уточняется).
«Российские войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не имели. Их основные усилия были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах» - сообщили в Генштабе.
Кроме того, вновь фиксируются нередкие случаи использования противником гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.
Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ, в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, которые отказываются от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.