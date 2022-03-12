Генштаб ВСУ распространил последнюю информация с фронта

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 6:00 14 марта.

В Генштабе сообщили, что на 19 сутки героического противостояния украинского народа состояние, положение и характер действий сил украинской обороны – без существенных изменений.

«Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевых базах и складах) с целью нарушения системы логистического обеспечения противника на временно занятых территориях Украины», - сказано в сообщении.