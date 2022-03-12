Российские банки уже предлагают вклады в азербайджанских манатах

Российские банки позволяют своим клиентам открыть вклады в валютах тех стран, которые не вводили ограничения против России, так, есть возможность открыть депозит в китайских юанях, валютах стран СНГ и других. Об этом свидетельствуют данные сайтов кредитных организаций РФ, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что "Альфа-банк" запускает возможность открыть счет в юанях через мобильное приложение. Вклад в китайской валюте от 100 юаней предлагают открыть и ВТБ, максимальная ставка составит 8% годовых, оформить его также можно через мобильное приложение.

Банк "Солидарность" позволяет клиентам открыть счета в китайской валюте на сумму от 500 или от 20 000 юаней (от 133 до 5 350 манатов - ред.). Кроме того, вклад в юанях можно открыть в АТБ, банке "Приморье", "ББР банке".