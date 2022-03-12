Экс-главе спецслужб Казахстана грозит до 17 лет тюрьмы

Экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, подозреваемый в ряде тяжких преступлений, в том числе в государственной измене, может отправиться за решетку на 17 лет.

"Бывший глава Комитета нацбезопасности Масимов и три его зама арестованы. Они подозреваются в госизмене, попытке захвата власти, превышении полномочий, а также получении взятки в особо крупном размере. Мы думаем, что дадут оценку судебные органы. По данным преступлениям в Уголовном кодексе предусмотрено 17 лет лишения свободы", - сказал генпрокурор Казахстана Берик Асылов, добавив при этом, что "расследование еще ведется", передает Интерфакс.

Карим Масимов, возглавлявший казахстанскую спецслужбу с 2016 года, был задержан 6 января по подозрению в государственной измене. Позже стало известно о задержании трех его заместителей - Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова. Все они подозреваются в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий.