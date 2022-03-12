В Казахстане назвали число погибших во время январских событий

В ходе массовых беспорядков, произошедших в Казахстане в январе, погибли 230 человек. Об этом на заседании нижней палаты парламента сообщил генеральный прокурор республики Берик Асылов, передает Sputnik Казахстан.

«Что касается жертв тех событий. Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы — их 139 человек», — цитирует агентство Асылова.

По его словам, при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка убиты 86 нападавших. По 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются — они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 — с огнестрельными, двое — с ножевыми, трое — с другими травмами и ожогами.

Вместе с тем Асылов сообщил, что "в других семи регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка, при обороне зданий акиматов (администрации города), полиции, департаментов Комитета нацбезопасности".