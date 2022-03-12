Владельцы BirKart смогут заработать больше кешбэка, миль и бонусов Umico

Самая популярная карта рассрочки страны BirKart в преддверии праздника Новруз предлагает своим держателям новую акцию. Согласно условиям, клиенты, совершившие покупку в рассрочку на сумму 100 AZN и выше в избранных магазинах партнерской сети BirKart, смогут заработать больше бонусов. Акция Bahar müjdəsi («Весенняя радость»), проводимая совместно с компанией Visa, распространяется на партнерские магазины одежды, обуви, аксессуаров, подарков, парфюмерии и косметики.

В рамках акции за совершение покупок в рассрочку владельцы BirKart Taksit и BirKart Cashback получат кешбэк 5%, держатели BirKart Umico — 5% бонусов Umico, а владельцы BirKart Miles заработают в 3 раза больше миль. В акции, которая продлится до 5 апреля 2022 года, каждый владелец карты за одну покупку может получить максимум 20 AZN кешбэка. Для более подробной информации: https://kbl.az/bknvpr.

Карта BirKart представлена в четырех видах — Taksit, Cashback, Miles и Umico. BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кешбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. BirKart имеет более 10 000 магазинов-партнеров по всей стране, и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96, а также через карточные центры BirKart.