Минобороны России рассказало об уничтоженных тысячах военных объектов Украины

Вооруженные силы России с начала «специальной военной операции» вывели из строя уже 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины. Такие данные сегодня на утреннем брифинге привел официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом, уточнил он, за минувшие сутки было уничтожено 187 объектов украинских войск. В частности, подчеркнул Конашенков, за ночь 14 марта авиация и ПВО ВКС России сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Тем временем, указал официальный представитель Минобороны, российские силы, продолжая наступление в Украине, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное, и продвижение за сутки составило 11 км.