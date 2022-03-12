События вокруг Украины, похоже, принимают новый оборот. Россия, недовольная военной помощью, которую Запад предоставляет Украине, давно грозилась принять соответствующие меры. По всей видимости, эти угрозы подействовали на западных политиков, которые не стали передавать Киеву несколько десятков многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС Польши. Зато другие виды современного оружия шли в Украину полным ходом и по всем маршрутам. Мало того, Запад оперативно откликнулся на призыв президента Украины Владимира Зеленского о наборе иностранных легионеров для войны с Россией.

Российская авиация нанесла вчера мощный авиаудар по расположенному под Львовом Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон). По данным ряда источников, ракетный удар был осуществлен с самолетов, находившихся в воздушном пространстве Российской Федерации.

В ответ российский МИД официально уведомил штаб-квартиру НАТО, что транспортные средства, которыми из-за рубежа в Украину доставляют оружие и добровольцев, могут стать целями для ударов ВВС России.

Но Запад, судя по всему, не поверил, что Москва осмелится переступить «красные линии», которых она придерживалась с первых дней вторжения в Украину. Не поверил настолько, что Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, заявил в интервью CBS, что Соединённые Штаты, несмотря на российские угрозы, будут и дальше поставлять Украине значительные объемы оружия и боеприпасов.

В результате вчера утром, после мощного ракетного обстрела «Международного центра миротворчества и безопасности» во Львове, были внесены коррективы в, казалось бы, устоявшиеся правила этой ужасной войны, длящейся третью неделю.

Как сообщил губернатор Львовской области Максим Козицкий, жертвами российского ракетного удара стали 35 военнослужащих, 134 раненных находятся в госпитале.

По данным украинских источников, для удара по полигону использовались крылатые ракеты, выпущенные с самолетов над Черным морем.

Генерал-майор Конашенков по-военному четко отрапортовал, что армия России нанесла высокоточным оружием большой дальности удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожив до 180 «иностранных наемников» и крупную партию иностранных вооружений.

По словам официального представителя Министерства обороны РФ, на этих объектах были развернуты пункты подготовки и формирования подразделений иностранных наемников перед их отправкой в районы боевых действий, а также база хранения оружия и военной техники, поступающих из-за рубежа.