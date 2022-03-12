В Турции заявили об отсутствии интереса к американским Patriot
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что интереса к американским комплексам ПВО Patriot у Турции сейчас нет, преимущество обеспечат российские С-400. Об этом сообщает РИА Новости.
"В настоящее время с нашей стороны спроса на Patriot нет. Если говорить об оборонной промышленности, то мы перевернули эту страницу. Этот вопрос снят с повестки Управления оборонной промышленности, поскольку нас не воспринимали в качестве собеседника. Не нужно плыть против течения", - сказал Демир журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.
По его словам, всякие боевые действия предполагают осуществление воздушных атак, а если сторона не в состоянии приостановить атаки с воздуха, то окажется мишенью для регулярных ударов.
"Что касается систем ПВО, мы можем сказать следующее: в настоящее время у нас на вооружении стоит 4 типа систем ПВО. 3-4 года назад их число равнялось нулю. Установлены Korkut, Sungur, HİSAR A+ и HİSAR 0+. Мы осуществили первые испытания Siper. Наши продукты появятся один за другим в моделях с различными радиусами действия, спектром возможностей и головками самонаведения. Противовоздушная оборона – это весьма важный вопрос. Конечно, до настоящего времени Турция использовала для противодействия атакам с воздуха самолёты, а сейчас у неё появились весьма значимые возможности на более низком уровне. Нельзя пренебрегать С-400 - это одна из лучших систем ПВО в мире. Я считаю, что она обеспечит большое преимущество в вопросе противовоздушной обороны", - сказал Демир.