В Турции заявили об отсутствии интереса к американским Patriot

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что интереса к американским комплексам ПВО Patriot у Турции сейчас нет, преимущество обеспечат российские С-400. Об этом сообщает РИА Новости.

"В настоящее время с нашей стороны спроса на Patriot нет. Если говорить об оборонной промышленности, то мы перевернули эту страницу. Этот вопрос снят с повестки Управления оборонной промышленности, поскольку нас не воспринимали в качестве собеседника. Не нужно плыть против течения", - сказал Демир журналистам в кулуарах Дипломатического форума в Анталье.

По его словам, всякие боевые действия предполагают осуществление воздушных атак, а если сторона не в состоянии приостановить атаки с воздуха, то окажется мишенью для регулярных ударов.