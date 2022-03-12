В Китае сильнейшая вспышка коронавируса

В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, сообщает в понедельник Associated Press.

В понедельник власти Китая сообщили о 1 337 новых случаях заболевания коронавирусом в десятках городов страны. Большая часть заражений была выявлена в провинции Цзилинь, там обнаружили 895 случаев заражения. Также в городе Шэньчжэнь на юге страны, где в воскресенье ввели локдаун, обнаружили 75 новых случаев, 41 новый случай выявили в Шанхае, пишет Интерфакс.

Заболеваемость в Китае начала расти в начале марта. В большинстве случаев выявляется вариант штамма BA.2, известного также как "стелс-омикрон", который распространяется быстрее оригинального "омикрона".

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 117 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.