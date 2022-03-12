Китай опровергает: Россия не запрашивала у нас военную помощь

Министерство иностранных дел Китая назвало дезинформацией сообщения о том, что РФ якобы запросила у Китая военную помощь для проведения "специальной операции" в Украине.

В минувшее воскресенье Finanсial Times и The New York Times, ссылаясь на неназванных источников в правительстве США, сообщили, что власти России попросили Китай предоставить военную технику, чтобы поддержать российское военное вторжение в Украину. По их сведениям, Россия запрашивает у Китая военную технику и другую помощь с самого начала войны с Украиной. Источники FT сообщили, что у России к середине третьей недели войны заканчиваются некоторые виды вооружений. NYT отмечает, что, по словам одного из источников в правительстве США, Россия также попросила Китай о дополнительной экономической помощи, чтобы противостоять последствиям экономических санкций.