О наемниках и других вопросах, связанных с войной в Украине, haqqin.az беседовал с известным американским политологом Дэвидом Саттером.

Издание сообщает, что вербовкой заняты так называемые «Комитеты по примирению» – созданные Дамаском на контролируемых территориях органы для предоставления «амнистии» тем, кто встал на сторону оппозиции против сирийского режима. По сообщению членов этих комитетов, «привлеченные сирийские боевики пройдут под началом офицеров армии России краткосрочный курс обучения, после чего их перебросят в Украину».

По данным издания «Аль-Монитор», в восточной Сирии правительство Башара Асада и российские военные вербуют боевиков, участвовавших в боях под Алеппо, Хомом и Дейр-эз-Зором.

Как передает The Times of London, первые гости с Ближнего Востока - отряды наемников ЧВК «Вагнер», переброшенные в Украину из Сирии и Ливии, провалили три покушения на президента Владимира Зеленского.

По оценкам военных экспертов, именно с этим связано решение российских властей привлечь к боевым действиям на своей стороне наемников из Сирии. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 16 тысяч боевиков с Ближнего Востока готовы воевать в составе российских войск в Украине.

Американские СМИ сообщают со ссылкой на ЦРУ, что в ближайшие 48 часов российская армия может начать генеральное наступление на Киев.

- Что вынуждает вторую армию в мире пополнять свои ряды боевиками с далекого от России Ближнего Востока?

- Судя по всему, дела у российской армии в Украине идут хуже некуда. Украинская сторона сообщает о 12 тысячах убитых, 35 тысячах раненых, а также о тысячах пленных. Это значит, что Россия потеряла уже четверть сил, задействоваванных для вторжения в Украину, и столкнулась с острой нехваткой живой силы.

В то же время надежды на то, что сирийские боевики хоть как-то улучшат положение российских войск, весьма призрачны. Наемники с Ближнего Востока - люди совершенно иной культуры. Они не говорят по-русски, так что организовать в боевой обстановке сирийско-российское фронтовое братство не получится. В лучшем случае сирийцы либо станут пушечным мясом, либо пополнят ряды мародеров. И если даже Кремлю удастся мобилизовать 16 тысяч арабов, желающих воевать в Украине, что весьма сомнительно, уровень их мотивации в бою, учитывая, что даже российские солдаты не понимают, почему они воюют в Украине, вообще не просматривается.

- То есть, по-вашему, участие сирийцев в боевых действиях может стать для российской армии дестабилизирующим фактором?

- Однозначно! Мне в самом деле непонятно, чем могут помочь арабские наемники. Не исключено, что мобилизация арабов связана с тем, что энтузиазм российских солдат, воюющих в Украине, падает на глазах. Даже приблизительные цифры убитых и пленных российских военнослужащих свидетельствуют о том, что воевать они не хотят.

- Но ведь и Украина тоже приглашает добровольцев из других стран…

- Верно. Но там - другие идеи и другая мотивация. Добровольцы, стремящиеся воевать в украинской армии, четко понимают, что едут сражаться с агрессором, защищать демократию и свободу. А какая идея у сирийских наемников, кроме как подзаработать денег? Что арабам отломится от стремления Москвы насильственно навязать Украине идеалы «русского мира»? К тому же сирийцы незнакомы с местностью, не владеют русским или украинским языками, не знают дорог, не могут ориентироваться в стране, где морозы под минус 16 и снег по колено. Они будут слишком зависимы от российских солдат и, скорее всего, станут для них обузой.

- А как насчет участия белорусской армии? Там вроде есть 4-5 тысяч спецназовцев, которые могли бы реально помочь российской армии…

- Участие белорусских военных на российской стороне все еще стоит на повестке дня. Но у Минска те же проблемы, что у Москвы - массовое недовольство населения политической элитой. Здесь принципиально важно ответить на вопрос, почему Беларусь изначально не участвовала во вторжении в Украину. Почему Минск все еще выжидает и не координирует военные действия с Россией? Прежде всего следует принять во внимание труднопроходимость границы между Белорусью и Украиной, утопающей в сплошных лесах и болотах. Так что продвижение войск со стороны Беларуси грозит серьезными потерями в живой силе и технике, и в Минске это прекрасно понимают. Не говоря уже о том, что Лукашенко видит ожесточенное и умелое сопротивление украинской армии, а также осведомлен об огромных потерях России – не случайно тела российских солдат временно отправляют в морги белорусских городов.

В этой ситуации Лукашенко, которому не откажешь в рациональном мышлении, дистанцируется, несмотря на давление Москвы, от участия в войне в Украине.

- Как известно, АЭС в Украине подвергаются риску попасть под массированные ракетно-артиллерийские обстрелы российской армии. Как вы думаете, может ли угроза нанесения ударов по атомным электростанциям стать поводом для НАТО объявить беспилотной зоной регионы, в которых находятся пять украинских АЭС?

- Как оказалось, в Украине не пять, а 26 ядерных объектов. Их безопасность все больше беспокоит европейцев, которые осознают потенциальный масштаб распространения радиоактивных выбросов в случае аварий. Любой взрыв на одной из украинских АЭС может стать катастрофой континентального масштаба. Думаю, по мере приближения российских войск к украинским ядерным объектам вопрос их защиты в повестке НАТО обязательно возникнет. Однако на данный момент США и НАТО воздерживаются прибегать к этой мере, чтобы не обострять и без того сверхнапряжённую ситуацию, чреватую началом третьей мировой войны.

- Как сильно, на ваш взгляд, антироссийские санкции могут повлиять на ход войны в Украине?

- Считаю, что экономические санкции совместно с другими факторами могут вынудить Путина остановить войну. Во-первых, санкции лишают Россию ресурсов для продолжение боевых действий - Москва должна материально-технически подпитывать армию и тратить миллиарды, которых у неё становится все меньше и меньше. Полагаю, наступит момент, когда у России просто не будет средств для поддержания войны.

Во-вторых, санкции усиливают внутреннюю российскую оппозицию. Уже есть отставные генералы, предупреждавшие о тяжелых для страны последствиях войны с Украиной. Влиятельных людей, выражающих свое несогласие с войной, немало и в Министерстве обороны, и в ФСБ, и в МВД. Рост числа противников войны, прежде всего, в силовых структурах РФ, будет наряду с другими факторами способствовать прекращению войны и отступлению России на свою территорию. Пацифисты в правительстве РФ понимают, что война в Украине грозит разрушением самой России. И это – тоже результат давления санкций на Кремль.

- Есть ли решение вопроса о передаче Украине истребителей МиГ-29, которые находятся на вооружении ряда стран - членов НАТО?

- Это очень важный вопрос. Мы не знаем в точности, почему в США считают, что передавать эти самолеты Украине нельзя. Я слышал разные оценки. Многие, к примеру, считают, что можно помочь Украине иначе и не менее эффективно. Думаю, Белый дом располагает широкими возможностями по оказанию военной помощи Украине. Просто западным политикам необходимо прекратить демонстририровать свои опасения перед российскими угрозами – это воодушевляет Россию и в значительной степени деморализует Украину.

Москва всегда использовала психологическое давление в качестве инструмента достижения своих целей. Если сейчас не дать понять Москве, что Запад в любом случае продолжит усиливать военную помощь Украине, то угрозы Кремля могут стать мощным оружием воздействия на психологию европейского и американского обществ, которые очень боятся ядерной войны…

- На каких условиях Запад может снять антироссийские санкции? На этот счет есть разные мнения…

- Думаю, мир уже понимает степень опасности, которая исходит от России. Со стороны Запада было бы в высшей степени недальновидно аннулировать санкции до момента, пока Россия не освободит полностью украинские территории, включая Крым, а также Донбасскую и Луганскую области. Западные политики, особенно, представители стран Балтии, сделают все, чтобы санкции сохраняли силу, пока не рассеются последние сомнения в том, что угроза оккупации полностью ликвидирована. Мы также должны быть на сто процентов уверены, что не будет вторжения в какую-либо другую страну.

- Но ведь санкции ощутимо бьют и по Евросоюзу, не так ли?

- Безусловно! ЕС, как известно, зависим от российских энергоносителей, и полное эмбарго будет иметь для Европы тяжкие последствия. С другой стороны, война в Украине продемонстрировала европейцам, насколько опасна зависимость от российского газа, насколько уязвим экономически процветающий Евросоюз, который согласился в свое время на монополию «Газпрома». Так что, процесс соскальзывания Европы с российской газонефтяной иглы, что называется, пошел…

- Изменится ли ход войны, если российская армия возьмет столицу Украины?

- Киев - крупный город с трехмиллионным населением. Массированная бомбардировка и ракетные обстрелы такого мегаполиса повышают вероятность военного вмешательства НАТО. Американское и европейское общественное мнение готовы к такому повороту событий. Для Москвы штурм Киева имеет важное политическое значение, но с военной точки зрения он чреват колоссальными потерями. Захват города, в котором каждая улица превращена в линию обороны, без массированной бомбардировки просто невозможен.

Но допустим, что, ценой десятков тысяч жизней, Киев будет взят. И что дальше? Как сформировать новую власть, парламент, военные гарнизоны и пр. в столице государства, где все вооружены и все ненавидят Россию? Безусловно, в Украине начнется широкомасштабная партизанская война. Кстати, в различных регионах Украины она уже идет. Российские военные не смогут отсиживаться в танках или БТРах. Любой солдат, вышедшей из-под защиты брони, будет желанной мишенью для бойцов украинской территориальной обороны. Российские военные будут находиться под беспрерывным стрессом. Абсолютно убежден, что в конечном счете партизанскую войну Кремль проиграет и, понеся огромные потери, уберется из Украины.

- Но, возможно, Россия сумеет усилить свою атакующую мощь в Украине за счет дополнительной мобилизации?

- Никакая мобилизация Россию от поражения в войне не спасет! Мобилизация в условиях санкций и трещащей по швам экономики чревата наступлением полного финансово- экономического коллапса. Кроме того, Россия испытывает острую нехватку людских ресурсов. Теоретически для сдерживания сопротивления внутри Украины Россия должна держать в этой стране сотни тысяч военных, а таких возможностей у Москвы нет. Не говоря уже о том, что Путину необходимы значительные силы армии и внутренних войск, чтобы контролировать процессы внутри собственной страны.