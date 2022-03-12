В Евросовете заявили о запасе санкций против России

Первые санкции Евросоюза против России из-за Украины были подготовлены с минимальным ущербом для Европы, которая готова ввести новые санкции для продолжения давления, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

"Мы откалибровали первые санкции так, чтобы они были более болезненными для (российских властей - ред.)... и менее действенными для нас. Мы должны продолжать наше давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции. До нынешнего момента Европе удавалось застать врасплох Москву. Мы надеемся это продолжить", - сказал он в интервью газете la Repubblica.

Мишель отметил, что европейские лидеры обнаружили "новую сознательность и изменение образа мышления" после событий в Украине.

"Мы решили, что национальные вопросы, такие как энергетика и оборона, будут рассматриваться в духе европейского суверенитета", - сказал Мишель, сравнив последние решения ЕС по обороне и экономике с "коперниканской революцией".