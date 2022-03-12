На борту разбившегося в Загребе дрона из Украины была взрывчатка министр
На борту военного беспилотника, который, вероятно, долетел в Хорватию с территории Украины и разбился в Загребе, есть следы взрывчатки. Как сообщает AP, об этом сказал хорватский министр обороны Марио Баножич.
«Следы взрывчатки и другие признаки указывают на то, что это был не разведывательный дрон. Мы обнаружили части авиабомбы», - сказал министр.
По его словам, пока нет явного ответа на вопрос, какой из сторон принадлежал аппарат, он может быть как украинским, так и российским.
Специалисты уже извлекли большинство обломков из воронки, включая «черный ящик», по которому, вероятно, получится установить маршрут полета. Хорватские специалисты считают, что это Ту-141 советского производства, который использовался в 1980-х годах.
Напомним, беспилотник упал в Загребе в ночь на 11 марта возле студенческого общежития, образовав воронку радиусом около трех метров. В результате взрыва пострадали около 40 припаркованных рядом автомобилей.
В Хорватии подвергли критике НАТО за недостаточную реакцию на инцидент. В альянсе говорят, что система противовоздушной защиты отследила маршрут дрона, но хорватские чиновники отмечают, что не получили об этом информацию вовремя.
«Если бы его обнаружили вовремя в соседних странах, ситуация была бы иной. Мы будем искать ответы на вопросы с этим инцидентом. Министерства обороны Румынии и Венгрии заявляют, что проводят свои оценки, мы ждем ответа», - добавил Марио Баножич.
Неофициально изданию Jutarnji List стало известно, что на остатках летательного аппарата видны красная звезда и кириллица. Эта информация официально не подтверждена.