На борту военного беспилотника, который, вероятно, долетел в Хорватию с территории Украины и разбился в Загребе, есть следы взрывчатки. Как сообщает AP, об этом сказал хорватский министр обороны Марио Баножич.

«Следы взрывчатки и другие признаки указывают на то, что это был не разведывательный дрон. Мы обнаружили части авиабомбы», - сказал министр.

По его словам, пока нет явного ответа на вопрос, какой из сторон принадлежал аппарат, он может быть как украинским, так и российским.