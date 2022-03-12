Японская компания решила оставить Россию без шин

Один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone принял решение приостановить работу своего завода в российском Ульяновске в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией РФ. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении японской компании.

Отмечается, что предприятие прекратит работу с 18 марта. Также будут заморожены новые инвестиции в России. Помимо этого Bridgestone с сегодняшнего дня остановила экспорт шин в РФ.

Также в заявлении компании говорится, что она направит через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 2,5 млн евро помощи украинской стороне.

О приостановке поставок в Россию в понедельник также объявила японская компания Fujitsu ("Фудзицу"), которая производит электронику, включая ноутбуки.