В Каспийском море открыли крупное газовое месторождение
"ЛУКОЙЛ" открыл в Каспийском море крупное газовое месторождение "Хазри" с запасами до 48 млрд кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на Роснедра.
"Месторождение "Хазри" (открытие 2022 года). Недропользователь: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 млрд кубических метров, конденсата – 8,2 млн тонн", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что месторождение расположено в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 километрах от Махачкалы.