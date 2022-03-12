Евросоюз может запретить импорт стали и алюминия из России

Евросоюз намерен обсудить возможность ввести запрет на импорт из России стали и алюминия, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFMTV.

"Мы обсудим сегодня и, думаю, запретим импорт стали и алюминия из России. Это сильно бы затронуло Россию. Мы наносим очень ощутимые удары по российской экономике и финансам. Юридически новые санкции будут утверждены сегодня послами стран ЕС в Брюсселе, а применение этих мер на практике начнется в ближайшие дни", - сказал Бон.

По его словам, у ЕС в запасе есть и другие меры. "Но мы их пока не раскрываем. Возможно, в России думали, что мы остановимся после первого пакета санкций, а мы уже формируем пятый", - добавил Бон.