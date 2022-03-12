Через несколько минут начинаются очередные переговоры: Украина назвала свои требования

Через несколько минут начнется очередной раунд российско-украинских переговоров. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Twitter.

Он также обозначил вопросы, которые будут обсуждаться в ходе переговоров. Подоляк отметил, что будут обсуждаться прекращение огня, немедленный вывод войск и гарантии безопасности.