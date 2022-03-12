Через несколько минут начинаются очередные переговоры: Украина назвала свои требования
Через несколько минут начнется очередной раунд российско-украинских переговоров. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Twitter.
Он также обозначил вопросы, которые будут обсуждаться в ходе переговоров. Подоляк отметил, что будут обсуждаться прекращение огня, немедленный вывод войск и гарантии безопасности.
Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022