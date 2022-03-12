Зурабишвили просит Киев вернуть посла Украины в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе своего ежегодного послания к парламенту обратилась к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть посла Украины в Тбилиси, чтобы укрепить союз между двумя странами.

"Сегодня я с этой трибуны обращаюсь к своему коллеге и другу, президенту Украины Владимиру Зеленскому и прошу, чтобы он вернул посла, чтобы основательно укрепить союз между нашими народами в эти тяжелейшие минуты", - цитирует Зурабишвили РИА Новости.