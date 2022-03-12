Российские войска бомбят города Донбасса

Российские войска всю ночь обстреливали города в Луганской и Донецкой областях. Под обстрелы, в частности, попали Краматорск, Северодонецк и Авдеевка.

Так, в Краматорске Донецкой области в результате ракетного удара, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

А обстрелы Северодонецка Луганской области были настолько масштабными, что не хватало спасателей, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российские войска сосредоточились на обстрелах жилых кварталов и объектов инфраструктуры Северодонецка.

"В Северодонецке вчера горели дома и в старых, и в новых районах, школа, лесхоз и многие другие объекты. Обстрелы настолько масштабны, что не хватает спасателей", - отметил Гайдай, добавив, что спасатели просто не могут быть повсюду одновременно.