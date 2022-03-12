Премьер-лига: «Габала» и «Зиря» доиграли отложенный из-за снегопада матч

Сегодня был доигран отложенный матч 19-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги между «Габалой» и «Зиря».

Игра, которая началась вчера, была приостановлена на 65-й минуте из-за снегопада в Габале. На тот момент счет открыт не был. Сегодня команды также не смогли поразить ворота – 0:0.

«Зиря» благодаря набранному очку возвращает себе 2-е место в турнирной таблице. «Габала» по итогам этого тура опустилась с 3-й позиции на 4-ю, пропустив вперед «Нефтчи».

Напомним, в трех других матчах 19-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Сабаил» - «Кешля» - 0:3, «Сабах» - «Карабах» - 0:1, «Нефтчи» - «Сумгаит» - 2:1.

Турнирное положение

1.«Карабах» - 43 очка (18 матчей)

2.«Зиря» - 35 (19)

3.«Нефтчи» - 34 (19)

4.«Габала» - 33 (19)

5.«Сабах» - 23 (19)

6.«Кешля» - 18 (19)

7.«Сумгаит» - 13 (19)

8.«Сабаил» - 11 (19).