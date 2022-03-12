Израиль решил примирить Россию и Украину

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

«Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой.

Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", - сказал он.