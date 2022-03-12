В Ереване проходит акция в поддержку российской «спецоперации»

Акция в поддержку «спецоперации» России в Украине проходит у здания посольства России в Ереване, передает РИА Новости.

Бывший депутат парламента Армении Арагац Ахоян заявил, что поддерживает все действия Российской Федерации. Армения, как отметил экс-депутат, не может самостоятельно противостоять региональным вызовам, обеспечить свою безопасность и в этом вопросе Россия является самым надежным и самым серьезным стратегическим союзником.

Военный эксперт, бывший советник министра обороны Армении Давид Джамалян считает, что в ближайшие недели, самое позднее в течение одного-двух месяцев, активная фаза «специальной военной операции» в Украине завершится успешно для России.