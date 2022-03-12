МЧС провело семинар-совещание по безопасности труда на промышленных предприятиях

13:35

В Азербайджанском научно-исследовательском институте охраны труда и техники безопасности при организации Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялся семинар-совещание на тему «Безопасность труда - система защиты жизни и здоровья сотрудников в процессе работы». Семинар-совещание был организован с целью анализа процесса обеспечения технической безопасности на различных промышленных предприятиях, занимающихся эксплуатацией потенциально опасных объектов, и принятия превентивно-профилактических мер.

В мероприятии приняли участие ответственные сотрудники министерства, органов исполнительной власти районов Баку, отдельных предприятий, бизнесмены, работающие в различных отраслях промышленности. Заместитель начальника Госагентства по безопасному ведению работ в промышленности и горному контролю МЧС Пири Гулузаде рассказал о значении прогрессивной экономической политики, проводимой в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, а также об особых внимании и заботе, оказываемых главой государства предпринимателям, в том числе предпринимателям, осуществляющим деятельность в промышленной сфере. Гулузаде отметил важность обеспечения технической безопасности на промышленных предприятиях, подчеркнул необходимость принятия превентивно-профилактических мер в этой области.

Главный специалист Азербайджанского государственного научно-исследовательского института охраны труда и техники безопасности Насиб Насибов рассказал об основных направлениях системного исследования промышленной безопасности и обеспечения технической безопасности. Он проинформировал участников о правилах, инструкциях, нормативно-технических документах, используемых в регулировании технической безопасности в промышленности.