Над Киевом сбили крылатую ракету фото
Над Киевом в результате срабатывания ПВО Украины сбита крылатая ракета.
Ее остатки упали в районе Куреневки, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Над Киевом в результате срабатывания ПВО Украины сбита крылатая ракета.
Ее остатки упали в районе Куреневки, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
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