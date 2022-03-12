И Харьков под обстрелом

В центре Харькова в результате авиаудара российских военных произошло разрушение четырехэтажного жилого дома.

В настоящее время информация о жертвах и пострадавших уточняется. К поискам привлечены 22 спасателя.

По данным полиции, ночью 14 марта российские военные усилили интенсивность обстрелов Харькова и населенных пунктов области и без остановки били по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности.

В результате многочисленных разрушений и пожаров в регионе немало погибших и раненых мирных жителей.