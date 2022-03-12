Латвия хочет, чтобы Турция разместила на ее базах «Байрактары»

Латвия хотела бы, чтобы Турция разместила на ее авиабазах беспилотники Bayraktar TB2 сроком от 3 до 6 месяцев. Об этом заявил латвийский министр обороны Артис Пабрикс, слова которого приводит в понедельник издание Türkiye.

"Мы были бы очень рады, если бы Турция разместила Bayraktar TB2 в Латвии на несколько месяцев. Если бы они были размещены на наших авиабазах сроком от 3 до 6 месяцев, мы бы смогли их протестировать и использовать для наблюдательных миссий. Это стало бы очень долгожданной поддержкой", - сказал министр, принимавший участие в Дипломатическом форуме, проходившем с 11 по 13 марта в турецкой Анталье.