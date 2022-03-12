В Бишкеке запретили митинги у российского посольства
Власти Киргизии временно запретили проведение митингов и демонстраций возле столичных зданий государственных органов, а также посольства России в республике, сообщили ТАСС в пресс-службе киргизского Верховного суда.
"Суд Первомайского района столицы ввел временный запрет на проведение митинга возле зданий Жогорку Кенеша (Верховного совета), Дома правительства, на площади Ала-Тоо (центральная площадь Бишкека - ред.) и здания посольства России", - отметила представитель пресс-службы.
Сообщается, что данный запрет будет действовать до 11 апреля текущего года. По решению суда проведение митингов в это время будет разрешено лишь возле расположенного в центре столицы сквера имени Максима Горького.